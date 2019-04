Bad Boys For Life, Theresa Randle tornerà nel sequel come moglie di Marcus Burnett

Le foto dal set di Bad Boys For Life ci hanno mostrato un inseguimento in moto a tutta velocità, ma è adesso che possiamo riportarvi la gradita notizia del ritorno nel cast del sequel di Bad Boys II di Theresa Randle, vista nei precedenti capitolo del franchise nei panni della moglie di Marcus Burnett.

Oltre a questo, la sua presenza in Bad Boys For Life segnerà per la Randle il ritorno sul grande schermo sin dal 2010, dopo ben nove anni di assenza dopo l'uscita del suo ultimo film, Shit Year. Come riportato in precedenza, il nuovo film della saga vedrà nuovamente in azione la coppia formata da Martin Lawrence e Will Smith nei rispettivi panni di Burnett e Mike Lowery.





La storia di Bad Boys For Life seguirà una nuova missione dei due e dell'elite AMMO del Miami PD, che tenterà il possibile per fermare tale Armando Armas, a capo di un potentissimo cartello della droga in ascesa. Il boss è considerato un killer a sangue freddo, vizioso e dal carattere provocatorio, inviato dalla madre (insieme a lui a capo del cartello) ad uccidere i fastidiosi Burnett e Lowery. A capo dell'AMMO troveremo una nuova direttrice, Rita, il cui volto sarà quello di Paola Nunez, che nel film sarà anche l'ex-fidanzata di Mike.



Bad Boys For Life è atteso nelle sale il prossimo 17 gennaio 2020.