Bad Boys For Life su Sky, ecco il canale Police Stories: come vederlo anche in streaming

Bad Boys For Life, il nuovo episodio della saga action con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence, si prepara al debutto assoluto in tv grazie a Sky Cinema, che per accogliere l'importante blockbuster 2020 inaugurerà il canale Police Stories.

Da lunedì 1 a venerdì 12 febbraio, infatti, la programmazione di Sky Cinema Collection sarà a tema POLICE STORIES, con oltre 50 film polizieschi che andranno dall'action alla commedia. I titoli saranno disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV nella collezione dedicata.

In evidenza da lunedì 1 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection proprio Bad Boys For Life, con Martin Lawrence e Will Smith ancora nei panni di Mike e Marcus. Insieme alla loro avventura più recente, sarà possibile inoltre rivedere anche gli altri due film del franchise, Bad boys del 1995 e Bad boys 2 del 2003, entrambi diretti da Michael Bay.

Tra gli altri titoli presenti nella collezione segnaliamo il cult della fantascienza anni ‘80 di Paul Verhoeven Robocop e il remake omonimo del 2014, Robocop con Joel Kinnaman, Gary Oldman e Michael Keaton; e poi ancora City of crime, l’action con il compianto Chadwick Boseman, Sienna Miller e J.K Simmons; La legge dei più forti, Serpico, Pride and glory – Il prezzo dell’onore, Diamond 13, Police Story, scritto, diretto e interpretato da Jackie Chan, Hot Fuzz e anche la commedia in due parti targata Sky Original Cops – Una banda di poliziotti diretta da Luca Miniero con un grande cast guidato da Claudio Bisio e Stefania Rocca.

Per altre letture: la recensione di Bad Boys For Life