Bad Boys for Life, il sequel con Will Smith vince il People Choice Award 2020

La stagione dei premi riserva anche dei riconoscimenti selezionati dal pubblico come il People's Choice Award, che decretano il film preferito dagli spettatori. E nonostante le chiusure dei cinema a causa della pandemia di COVID-19, il pubblico ha decretato il suo film preferito del 2020: Bad Boys for Life, terzo capitolo del franchise.

Il terzo capitolo della saga di Bad Boys, intitolato Bad Boys for Life, vede Will Smith e Martin Lawrence riprendere i rispettivi ruoli di Mike Lowrey e Marcus Barnett. Nel film, Barnett è diventato ispettore di polizia, mentre Lowrey soffre di una crisi di mezz'età e viene assegnato alla direzione di AMMO, un gruppo di giovani poliziotti millennial con cui non ha nulla in comune.

Entrambi si riuniscono ancora una volta quando un feroce boss di un cartello, fratello di un altro criminale sconfitto dal duo anni prima, cerca vendetta nei loro confronti.



Bad Boys for Life è diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah ed è stato scelto in una lista di film che comprendeva titoli come Birds of Prey e The Old Guard. Inoltre Will Smith ha vinto il premio come miglior interpretazione maschile. Tra le altre premiazioni segnaliamo anche Mulan, che vince il premio come Action Movie dell'anno.

I vincitori dei People's Choice Award sono scelti dai fan, che hanno la possibilità di votare attraverso il sito, Twitter e Xfinity.

Will Smith e Martin Lawrence hanno interpretato per la prima volta i personaggi di Mike e Marcus in Bad Boys (1995) diretto da Michael Bay, tornando poi nel 2003 in Bad Boys II, sempre diretto da Michael Bay.



Su Everyeye potete leggere la recensione di Bad Boys for Life. Nel frattempo Will Smith ha presentato il trailer della reunion di Willy, il principe di Bel-Air proprio in questi giorni, a decenni di distanza dalla fine dello show.