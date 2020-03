Bad Boys For Life: rivelati i contenuti speciali dell'edizione home video

Proprio ieri veniva annunciata l'uscita anticipata per aprile dell'edizione digitale e in home video di Bad Boys For Life, il terzo capitolo della saga action con Will Smith e Martin Lawrence; oggi, vi sveliamo il dettaglio dei contenuti speciali dell'edizione.

Per quanto riguarda il territorio americano il film sarà disponibile a partire dal 31 marzo 2020. Considerando che nei cinema ha debuttato il 17 gennaio, c'è da essere sorpresi nel vederlo arrivare sui teleschermi dopo soli 74 giorni. Dato che le sale di moltissimi paesi sono chiuse o stanno chiudendo a causa dell'epidemia in corso, le case di produzione stanno decidendo di investire maggiormente nel mercato home video, anche in virtù del fatto che gli spettatori si trovano confinati all'interno delle proprie abitazioni.

Nell'attesa di conoscere la data di distribuzione in home video anche per l'Italia, ecco un elenco dei contenuti speciali inclusi nell'edizione 4K, Blu-Ray e DVD della pellicola:

Scene alternative ed estese (compreso un finale alternativo)

Errori sul set e fuori scena

Ride or Die: Making Bad Boys for Life

Partners in Crime: Behind-the-Scenes

It’s About Time: Go through 25 years of Bad Boys history with Producer Jerry Bruckheimer, the cast and crew

Easter Eggs: i registi Adil and Billal take ci portano alla scoperta di alcune delle easter egg e dei rimandi ai precedenti film di Bad Boys

Inoltre, viene specificato che ci saranno altri contenuti esclusivi... Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Bad Boys For Life e scoprire cosa ha in serbo la saga per il quarto capitolo. Di seguito la copertina dell'edizione in 4K dell'ultimo film.