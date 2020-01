Bad Boys For Life resiste all'assalto delle new entry e vince il box office del week-end

La new entry di The Gentlemen di Guy Ritchie non è bastata per superare i numeri di Bad Boys for Life, che con altri $34 milioni di dollari raccolti nel suo secondo week-end di programmazione rimane in testa al botteghino domestico.

Il terzo capitolo della saga action con Will Smith e Martin Lawrence vola oltre i $130 milioni di dollari, giudicato dagli analisti e dalla stessa Sony Pictures un risultato sorprendente. Non regge l'impatto The Gentlemen, che ha debuttato al quarto posto con un comunque buon incasso di $11 milioni da 2.165 sedi. La STX ha acquistato i diritti per la distribuzione del film per $7 milioni di dollari, quindi per il distributore il film con Matthew McConaughey è già etichettatile come un successo. L'opera ha incassato altri $22,5 milioni al botteghino internazionale, dove è distribuito da Entertainment Film, Roadshow e Miramax.

Stabile al secondo posto 1917 della Universal, che ha vinto nella notte il premio principale ai DGA Awards e che ha incassato altri $15,8 milioni nel suo terzo fine settimana. Il war-movie di Sam Mendes ha raggiunto i $104,2 milioni di dollari negli USA e i 200 milioni di dollari in tutto il mondo.

Dolittle, sempre di Universal, si piazza invece al terzo posto con un incasso di $12,5 milioni di dollari che di certo non ribaltano le sorti del disastro annunciato, a fronte di un budget da $180 milioni circa. Infine, Star Wars: Rise of Skywalker della Disney ha superato i $500 milioni negli Stati Uniti, entrando nella Top15 dei migliori incassi domestici di tutti i tempi. A livello globale, il film finale della trilogia sequel della saga Lucasfilm ha guadagnato $1,046 miliardi.