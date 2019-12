Bad Boys For Life punta ad un debutto da oltre 40 milioni

A poche settimane dall'uscita del film nelle sale, sono state pubblicate le prime previsioni attendibili per l'esordio al box office di Bad Boys For Life, terzo capitolo della saga action che riunirà Will Smith e Martin Lawrence.

Mentre Sony prevede un incasso di $38 milioni, secondo Forbes il primo weekend domestico (ovvero quello che anticiperà il Martin Luther King Day di lunedì 20 gennaio 2020) potrebbe portare nelle casse dello studio $40-45 milioni. Visto il budget di $90 milioni, come fa notare il report, Bad Boys For Life non avrà bisogno di infrangere chissà quali record per ottenere il successo desiderato.

In questo terzo capitolo, gli agenti Mike Lowrey e Marcus Burnett dovranno tornare a collaborare per un'ultima, adrenalinica missione. Mentre Marcus si è ritirato dalla lotta contro il crimine, Mike è ancora pronto a tutto e quando si ritrova in mezzo ad una situazione complicata è costretto a chiedere aiuto al suo amico. I due dovranno vedersela con l'ascesa del cartello della droga di Aemando Armas, un spietato criminale dal carattere provocatorio che non ha alcuna intenzione di farsi mettere i bastoni fra le ruote.

Diretto da Adil El Arbi & Bilall Fallah, il fil, debutterà nelle sale americane il 17 gennaio 2020. Per quanto riguarda l'Italia, invece, ci sarà da attendere il prossimo 20 febbraio. Nel frattempo vi rimandiamo al trailer italiano di Bad Boy For Life e al dietro le quinte di Bad Boys For Life.