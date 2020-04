Bad Boys For Life di nuovo in testa ai film più visti in streaming

Visto che le classifiche del box-office sono in pausa, a causa della chiusura forzata dei cinema per la pandemia, non resta che analizzare i dati dei film più visti in streaming e on demand da parte del pubblico costretto a casa in queste ultime settimane. Nell'ultimo weekend Bad Boys For Life è tornato in vetta.

Il terzo film del franchise action con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence si è ripreso la prima posizione di questa classifica dopo essere stato battuto una settimana fa da Trolls World Tour, ora sceso al secondo posto. Terza posizione per Like a Boss, commedia che vede protagonista la coppia al femminile composta da Tiffany Haddish e Rose Byrne, mentre Sonic - Il film occupa la quarta posizione, seguito dietro da Bloodshot, il cinecomic con protagonista Vin Diesel, approdato per pochi giorni anche in sala a marzo, prima della chiusura totale dei cinema.

Tra le new entry ci sono la nuova commedia indipendente con Will Forte, Extra Ordinary, ed è interessante notare come stiano andando bene in streaming anche film più vecchi come la saga di Harry Potter (da poco mandata in onda anche in Italia con una maratona di tutti i film, prequel compresi), Pretty Woman, The Greatest Showman, e il film Contagion, ritornato alla ribalta per ovvie ragioni. Ma anche Facciamola finita con la coppia Seth Rogen/James Franco e la saga di Hunger Games, nela Top 100 dei film più visti on demand.

Per quanto riguarda i film più visti su iTunes Parasite continua a guardare tutti dall'alto, ma è importante evidenziare come C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino sia risalito fino alla seconda posizione, seguito da Isn’t it Romantic con Rebel Wilson.

Anche se non si conoscono i dati ufficiali, si sospetta anche un discreto esordio per Tyler Rake, il film Netflix con Chris Hemsworth prodotto dai fratelli Russo. E probabilmente più di 85 milioni di persone hanno guardato sulla piattaforma Spenser Confidential, il poliziesco action con Mark Wahlberg e Winsotn Duke.