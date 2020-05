Da Bad Boys: For Life al MCU: i registi vorrebbero lavorare a Deadpool o Blade

Bad Boys: for Life ha sicuramente portato fortuna ai suoi registi, che dopo il grande successo della pellicola targata Sony potrebbero ora entrare in trattative per un cinecomic targato Marvel. E nell'eventualità che ciò dovesse accadere, i due sanno già quali personaggi vorrebbero portare sul grande schermo: Deadpool o Blade.

Di recente, infatti, Adil El Arbi e Bilall Fallah sono stati protagonisti di un incontro con i Marvel Studios, sul quale però hanno commentato che "non c'è ancora nullo di concreto".

"Ci hanno solo voluto incontrare. Ci hanno detto che gli era piaciuto il nostro film e ci hanno chiesto 'A voi cosa piacerebbe fare? Troviamo qualcosa su cui poter lavorare insieme'. Quindi non c'è ancora nulla di pianificato, era solo un incintro. Ma sì, vedremo se ne uscirà fuori qualcosa di figo".

E la loro definizione di 'figo' avrebbe idealmente due nomi...

El Aebi: "Ah, c'è così tanto che si potrebbe fare. Sapete, noi amiamo Deadpool"

Fallah: "Amiamo Deadpool".

El Arbi: "Decisamente, è un personaggio più estremo... Voglio dire, se ci fosse un personaggio nel mondo di Bad Boys...".

Fallah: "... Quello sarebbe Deadpool".

El Arbi: "Anche Blade è figo, però".

Ma qualunque sia il personaggio, realizzare un film Marvel è una grande responsabilità, come ricorda El Arbi: "Beh, se fai qualcosa del genere sai anche che è una grande responsabilità. Se loro ti dicono 'Ok, fate un film su Deadpool' non è che la nostra reazione più immediata sarebbe 'Ah si, ok'. Sarebbe piuttosto "Oh cavolo!". Ma amiamo questi personaggi. E poi sono Rated-R".

E voi, che ne pensate? Vedreste i bene i registi di Bad Boys: For Life alla regia di una di queste pellicole Marvel? Fateci sapere nei commenti.