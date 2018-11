Bad Boys For Life, Martin Lawrence conferma il film con una foto insieme a Will Smith

Gli ultimi aggiornamenti relativi al tanto a lungo atteso Bad Boys 3, che dovrebbe intitolarsi Bad Boys For Life, risalgono a un mese fa, quando veniva confermato dalla Sony lo sviluppo del film e il ritorno di Will Smith e Martin Lawrence come protagonisti, ma oggi è quest'ultimo attore ad avere qualcosa da dirci.

Cosa? Esattamente la conferma per sua stessa didascalia via Instagram che sì, ormai è super ufficiale il suo ritorno e quello di Will Smith nei panni di Mike Lowrey e Marcus Burnett, i Detective tutto pepe e azione visti nei primi due capitoli dall'amatissima saga action di Michael Bay.



Lawrence ha infatti condiviso una foto con l'amico e collega Smith, su di una spiaggia, non set delle riprese ma pensiamo come semplice passeggiata o incontro di lavoro. Per lo stesso Lawrence, Bad Boys For Life rappresenterà il ritorno sul grande schermo dopo ben 7 anni di assenza dalla scene.



A dirigere il film troveremo, come già riportato, il duo composto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. Lo scorso maggio erano trapelate anche le prime informazioni - non confermate - sulla sceneggiatura, che inizierà con Burnett che ormai lavora come investigatore privato, mentre Lowrey si è adattato al nuovo, giovane e fedele compagno. Ma quest'ultimo sta vivendo una crisi di mezza età e vorrebbe maturare. I due si riuniranno poi quando un mercenario albanese emetterà una sentenza di morte per entrambi, colpevoli di avergli ucciso il fratello.



In sostanza un revenge movie in stile Die Hard o Taken, che è un po' il filo conduttore di questo tipo di franchise, almeno sulla lunga distanza. Marcus e Mike sono stati divisi a lungo, abituandosi probabilmente alla lontananza reciproca, quindi sarà interessante vederli tentare di riprendere i rapporti da dove si erano interrotti, sperando di assistere a quei dialoghi ironici che tanto ci erano piaciuti nei primi due Bad Boys.



Bad Boys for Life non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma sappiamo che arriverà nel corso del 2020.