Bad Boys For Life, ecco com'è nato il cameo di Michael Bay

Arrivato dopo più di quindici anni dal precedente capitolo, Bad Boys For Life è stata una boccata d'aria fresca per il franchise action con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence, ma per la prima volta dietro la macchina da presa non abbiamo trovato Michael Bay, che tuttavia è apparso nella pellicola in un divertente cameo.

Nel corso di una recente intervista concessa a Comic Book, i due registi della pellicola, Adil El Arbi e Bilall Fallah, hanno raccontato come si è svolto il cameo di Michael Bay, che alla fine del film compare come una sorta di presentatore del matrimonio della figlia di Marcus Burnett. Inoltre, il cameo stesso per come è stato girato richiama alla mente dei fan un altro tributo allo stesso Bay.

Si tratta di uno speciale movimento della macchina da presa volto a far apparire le scene con un tocco di eroismo in più, e questo espediente era già stato usato da Bay proprio nei franchise di Bad Boys e dei Transformers. "Ci siamo detti 'Se vogliamo avere Michael Bay nel nostro film devi avere anche delle riprese in stile Michael Bay. Avere Michael Bay è il livello successivo", ha dichiarato Adil El Arbi.

"Questo tipo di ripresa verrà studiato nelle scuole di cinema o qualcosa di simile - ha aggiunto Bilall Fallah. "E inoltre, in pratica, si è diretto da solo perché sapeva esattamente come muoversi e come spiegare al ragazzo della steady cam in che modo girargli attorno e tutta quella roba lì. A qualsiasi altro attore sarebbero occorsi 10 ciak almeno. Lui l'ha fatto una volta sola".

Ovviamente si è diretto da solo, "Noi ci siamo semplicemente seduti e abbiamo guardato il genio all'opera", hanno concluso i due registi. Vi ricordiamo che Bad Boys For Life è in testa ai film visti in streaming dopo l'uscita in digitale e ci sono già dei piani per un Bad Boys 4.