Bad Boys For Life: anticipata l'uscita della versione digitale

Bad Boys For Life ha avuto fortuna al cinema, riuscendo ad incassare molto al botteghino. Anche in Italia il film con Will Smith ha fatto bene, nonostante la situazione fosse già compromessa a causa del Coronavirus. Comunque sia Sony ha annunciato che anticiperà l'uscita del film in digitale.

Almeno per quanto riguarda il territorio americano il film sarà disponibile a partire dal 31 marzo 2020. Considerando che nei cinema ha debuttato il 17 gennaio, c'è da essere sorpresi nel vederlo arrivare sui teleschermi dopo soli 74 giorni.

Dato che le sale di moltissimi paesi sono chiuse o stanno chiudendo a causa dell'epidemia in corso, le case di produzione stanno decidendo di investire maggiormente nel mercato home video, anche in virtù del fatto che gli spettatori si trovano confinati all'interno delle proprie abitazioni.

Speriamo ovviamente di poter vedere il film in streaming anche in Italia il 31 marzo. Certo, per Sony significherebbe far passare poco più di un mese tra l'uscita al cinema (avvenuta da noi il 20 febbraio) e la release digitale, ma il periodo storico è particolare e alcune compagnie hanno deciso persino di evitare il cinema per puntare tutto sullo streaming, come successo a Disney con Onward.

Aspettiamoci quindi di veder tornare i mitici Will Smith e Martin Lawrence nei panni dei due agenti, tra simpatici diverbi e azione esplosiva.