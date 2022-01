Bad Boys For Life, 5 curiosità che non sapevate sul film con Will Smith

Bad Boys III è arrivato al cinema nel 2020, quando il primo si preparava a compiere ben 25 anni. Ora, dopo la conferma dell'arrivo di Bad Boys 4, il pubblico si prepara a rivedere Will Smith e Martin Lawrence in una nuova avventura. Ma sembra che bisognerà attendere un po'. Ecco allora 5 curiosità sul 3° film della serie, Bad Boys for Life.

MICHAEL BAY NON HA DIRETTO

Questa è una domanda che in molti si sono posti. Il regista, infatti, ha diretto i precedenti capitoli della serie, ma per il terzo è arrivato il duo belga composto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. Questo cambiamento al timone del progetto sembra che sia in verità puramente economico: infatti la cifra richiesta da Bay era decisamente troppo alta per i costi di produzione previsti, o almeno così si dice, e dunque si è optato per una soluzione più economica. Tuttavia Bay tornerà subito: è stato infatti confermato come regista del quarto sequel in arrivo.

I VARI CAMEI

Pur non essendo tornato alla regia della pellicola, Michael Bay è stato comunque coinvolto in questo terzo capitolo della saga. Infatti è presente in un cameo. Lo avete notato? Se la risposta è no, vi sveliamo noi chi interpretava: è infatti il maestro di cerimonie che vediamo al matrimonio della figlia di Marcus! Ma non finisce qui, perché oltre a quello di Michael Bay, c'è anche un cameo della figlia di Martin Lawrence. Jasmine Lawrence, infatti, è una delle due ragazze che non fanno entrare Mike e Marcus nel club. Lo sapevate? Anche il co-regista Adil El Arbi appare in un breve cameo: per lui non è la prima volta, poiché lo avevamo già visto nel secondo capitolo.

IL RICHIAMO A UN INCIDENTE

In un momento del film vediamo Marcus che fa sbattere la portiera dell'auto di Mike su un idrante antincendio. Questa, in verità, è una citazione a un incidente che si è verificato sul set di Bad Boys II, e che potete vedere nei contenuti della versione Home Video del film. In quell'occasione i due attori avevano girato una complicata scena di inseguimento su una Ferrari, concludendola senza danni. Proprio quando tutto era finito, però, Martin Lawrence ha aperto la portiera per uscire dalla macchina, colpendo una barriera di cemento. Un momento esilarante.

LA MAGLIA INCORNICIATA

Avete presente la maglia incorniciata di Dwayne Wade che c'è nel salotto di Marcus? Ebbene, la scelta di Wade non è casuale. Si tratta infatti dell'ex campione di basket sposato con Gabrielle Union, che era co-protagonista in Bad Boys II. Una citazione che fa sorridere.

THERESA RANDLE E IL SUO RITORNO

In Bad Boys for Life c'è anche Theresa Randle, che interpreta il ruolo di Theresa Burnett. L'attrice classe '64, è tornata a recitare dopo ben 10 anni di inattività: la sua ultima apparizione, infatti, era datata 2010.

Adesso, mentre attendiamo il quarto capitolo, ecco dove poter vedere Bad Boys for Life!