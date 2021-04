Bad Boys compie 26 anni, Will Smith e Martin Lawrence scatenati su Instagram

Per festeggiare i 26 anni di Bad Boys, primo film della celebre saga action diretto da Michael Bay nel 1995, i protagonisti Will Smith e Martin Lawrence hanno pubblicato un esilarante video sul social network Instagram.

Il 2021 segna il 26esimo anniversario del primo film della serie e Smith non ha perso l'occasione per sottolineare l'impegno che lui e il collega Lawrence hanno per Bad Boys. Nella didascalia di accompagnamento al video, nel quale i due attori ricreano una celebre posa del primo film della saga, Smith scrive: “Quando diciamo PER LA VITA, è esattamente ciò che intendiamo. Bad Boys è uscito 26 anni fa oggi!"

Le parole della star offrono anche ai fan la garanzia che le vite dei detective Lowrey e Burnett sono destinate a durare: ricordiamo infatti che un quarto film di Bad Boys è già in pre-produzione e, a seconda della sua futura performance, la serie potrebbe continuare anche con un quinto capitolo. Del resto il precedente Bad Boys For Life ha fatto registrare cifre impressionanti nel 2020, e nonostante sia stato ritirato dai cinema in anticipo a causa dello scoppio della pandemia di COVID-19, è risultato comunque il film con il maggior incasso dell'anno negli Stati Uniti.

Per i fan di vecchia data è difficile credere che Will Smith e Martin Lawrence siano riusciti a mantenere la loro storica chimica intatta per la bellezza di 26 anni, ed è ancora più difficile credere che il franchise di Bad Boys sia ancora così prospero nel 2021. Ma le due star insieme hanno creato qualcosa che è sopravvissuto alla prova del tempo, e i fatti parlano chiaro.

Come al solito vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i futuri aggiornamenti su Bad Boys 4.