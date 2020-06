Bad Boys e Beverly Hills Cop, i registi dei franchise anticipano un sorprendente crossover

Alcuni di voi già sapranno che Adil El Arbi e Bilall Fallah, registi dell'acclamato Bad Boys For Life, dirigeranno per Netflix Beverly Hills Cop 4, nuovo capitolo della celebre saga poliziesca con Eddie Murphy.

I due però, che dovrebbero tornare anche per la regia di Bad Boys 4, hanno spiazzato fan e intervistatori quando hanno lasciato intendere che un crossover fra i due franchise potrebbe accadere prossimamente: questo perché entrambi i film sono prodotti da Jerry Bruckheimer.

"Ci abbiamo già pensato, sarebbe bello usare il personaggio Axel Foley!" ha detto Fallah. "Sarebbe davvero bello se ci fosse un crossover tra Beverly Hills Cop e Bad Boys, si potrebbe fare una sorta di Jerry Bruckheimer Universe."

Sebbene non ci sono ancora piani concreti per il ritorno di El Arbi e Fallah nel quarto film di Bad Boys, comunque già confermato, i registi hanno confermato di essere pronti all'idea di un crossover fra i due franchise. Entrambi hanno ricordato quando Will Smith e Martin Lawrence hanno posato insieme ad Eddie Murphy e Wesley Snipes ai Tyler Perry Studios, dove stavano lavorando contemporaneamente a dei film diversi. "Sì, noi stavamo facendo le riprese di Bad Boys ad Atlanta e loro stavano girando Coming 2 America", ha ricordato Fallah.

Vi ricordiamo che i due registi hanno confermato di essersi incontrati con Marvel e DC per futuri progetti.