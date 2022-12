Bad Boys 4, Will Smith può fare ritorno? Il produttore: 'Assolutamente'

Se ben vi ricordate, ad Aprile scorso la produzione di Bad Boys 4 è stata bloccata a seguito di quanto accaduto durante la cerimonia degli Oscar tra Will Smith e Chris Rock.

Ma poco più di un mese dopo, il presidente di Sony Tom Rothman decise di rilasciare una dichiarazione in merito alla questione, provando a fare un pò di chiarezza: "No, non è corretto. Quel film è in fase di sviluppo e lo è ancora. Non c'erano freni da attivare perché la macchina non si stava muovendo". Dopo questo, il nulla.

Oggi invece, il produttore del franchise Jerry Bruckheimer è tornato a parlare proprio del tanto chiacchierato allontanamento di Will Smith e ha risposto così ad una domanda su un possibile ritorno dell'attore, durante la sua recente intervista con The Hollywood Reporter:

"Assolutamente [Will può tornare]. Voglio dire, Will ha commesso un errore, sfortunatamente. Ma lui non è così. È un attore fenomenale e esiste sempre il perdono nel mondo. E si spera che il pubblico lo perdoni".

Will Smith è il protagonista del franchise insieme a Martin Lawrence. I produttori Don Simpson e Jerry Bruckheimer e il regista Michael Bay hanno lanciato la serie con la prima pellicola nel 1995, che è stata seguita da Bad Boys II nel 2003 e da Bad Boys for Life nel 2020, diretto da Adil & Bilall.