Bad Boys 4, Vanessa Hudgens si unisce al cast con Will Smith e Martin Lawrence!

Tra i presentatori degli Oscar 2023, Vanessa Hudgens si unirà al cast del famoso film con Will Smith e Martin Lawrence.

Il sequel di Bad Boys non è dunque stato bloccato, come si temeva, nonostante il gesto che ha provocato l'allontanamento di Smith dall'Academy.

Lo scorso Gennaio veniva ufficialmente comunicato lo stato di pre-produzione di Bad Boys 4, quarto capitolo di una saga amatissima dal pubblico. L'annuncio è stato fatto tramite un post instagram dei due attori, in cui Smith si reca a casa dell'amico e collega per regalare la buona notizia ai loro spettatori. L'emozione dei due è tagliente, ma quella dei fan supera ogni aspettativa.

Vanessa Hudgens riprenderà il suo ruolo, Kelly, un'esperta di armi intraprendente e spassosa. Insieme a lei ci saranno i detective Mike Lowrey (interpretato da Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence). Unendo le forze cattureranno i veri bad boys della città.

Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla trama, come per esempio se e quanto sarà rilevante il personaggio della Hudgens. Finora si conoscono questi tre membri del cast e i registi che si occuperanno del progetto: Adil El Arbi e Bilall Fallah, nonché registi di Bad Boys for Life.

Bad Boys verrà alla luce solamente nel 2026, al cinema. Lo streaming sarà disponibile solamente dopo qualche tempo.