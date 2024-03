Bad Boys 4, Vanessa Hudgens fa salire l'hype:'Sarà un grande sequel'

Intervistata da Entertainment Tonight, Vanessa Hudgens ha espresso tutto il proprio entusiasmo in merito al quarto capitolo di Bad Boys, nel quale interpreta l'esperta d'armi Kelly, al fianco delle due star della saga Will Smith e Martin Lawrence. L'attrice ha raccontato la splendida esperienza vissuta sul set del film.

"È una storia classica ed è amata ed è davvero bello poter fare questo viaggio con loro e veder passare così tanto tempo. Abbiamo davvero enfatizzato il fatto che sono un po' più anziani e che le cose cambiano e non stanno necessariamente operando alla velocità che conoscevano una volta" ha spiegato Hudgens.



La star di High School Musical ha recitato anche in Bad Boys for Life nel 2020 ed è convinta che i fan ameranno anche questo nuovo capitolo:"È divertente essere coinvolta e penso che ci siano un sacco di risate ed azione. Sarà un grande film" confessando di trovare 'incredibili' i due protagonisti. Recuperate sul nostro sito la recensione di Bad Boys for Life. Prima dell'uscita del terzo film, Vanessa Hudgens aveva descritto in questi termini il personaggio di Kelly:"È un nuovo membro del team di armi, che è il nuovo gruppo che viene portato a lavorare con Will e Martin e sono semplicemente incredibili".



Pochi giorni fa sono finite le riprese di Bad Boys 4 e ora si entra nella fase di post-produzione prima della distribuzione nelle sale del film prevista per il 7 giugno.

