Bad Boys 4, è ufficiale: il quarto capitolo con Will Smith è in pre-produzione!

Si pensava che uno schiaffo potesse bloccare il sequel di Bad Boys, ed effettivamente per diverso tempo è stato così. Ma ora, lo stesso attore che da tempo è sotto i riflettori per il gesto ingiurioso, Will Smith>, ha annunciato che Bad Boys 4 è ufficialmente in pre-produzione.

Lo celebra un nuovo post di Will Smith direttamente su Instagram. L'attore hollywoodiano prende la sua videocamera, entra in macchina e intanto preannuncia qualcosa di grosso... una volta apparsa la figura di Martin Lawrence non c'è più alcun dubbio: i bad boys stanno tornando.

A questo punto sembra chiaramente ufficiale: Will Smith farà ritorno in Bad Boys 4. L'entusiasmo dei due protagonisti è innegabile, e i commenti dei fan strabordano di eccitazione. I detective Marcus Burnett (Lawrence) and Mike Lowrey (Smith) torneranno a catturare i veri bad boys della città.

Il progetto sembrava ormai lungi dal tornare forte come prima, dopo quanto successo durante la cerimonia degli Oscars. Eppure il produttore Jerry Bruckheimer affermava sempre che Will Smith fosse un attore degno del perdono del pubblico, per un errore che non corrispondeva secondo lui con la sua persona e il suo valore d'attore. Quello schiaffo fisico poteva tramutarsi in uno schiaffo alla sua carriera, che preannunciava una serie di progetti bloccati (e tutt'ora la sua esclusione dall'Academy non promette bene). Ma non è il caso di Bad Boys.