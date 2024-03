Bad Boys 4: il primo trailer ufficiale svela il titolo del nuovo film di Will Smith

Terminate le riprese di Bad Boys 4, ecco che Sony pictures ha pubblicato il primissimo trailer ufficiale della pellicola con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence come protagonisti.

“Quest'estate, i “Bad Boys” più amati del mondo tornano con il loro iconico mix di azione e ironia sfrenata, ma questa volta con un colpo di scena: i due fuoriclasse di Miami sono ora i ricercati.” Queste le parole di introduzione di Sony Pictures per presentare al mondo il nuovissimo trailer di Bad Boys: Ride or die. La pellicola arriverà il 13 giugno 2024 nei cinema italiani.

Nel cast del film, oltre ai già citati Will Smith e Martin Lawrence, ci saranno: Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd e Tasha Smith. Anche una star di Better Call Saul sarà in Bad Boys 4. A dirigere il film saranno Adil El Arbi e Bilall Fallah.

Nel precedente capitolo, ovvero Bad Boys for life, Mike Lowrey e Marcus Burnett sono alle prese con la signora della droga Isabel Aretas (Kate del Castillo) e il suo letale figlio Armando Armas (Jacob Scipio), che si rivela essere il figlio di Mike da tempo perduto. E a voi è piaciuto questo primo trailer di Bad Boys: Ride or die? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.

