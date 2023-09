Bad Boys 4, svelato il titolo del nuovo film con Will Smith? No, non sarà Bad Boys 4 Life

Bad Boys 4 ha una data d'uscita ufficiale precedentemente annunciata da Sony Pictures, ma quale sarà il titolo del quarto episodio della famosa saga action creata da Michael Bay e con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence?

Ebbene, nel corso di una recente intervista promozionale per il podcast The Discorse di The Playlist, i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, già autori del precedente terzo capitolo del franchise, Bad Boys For Life, hanno anticipato il loro titolo preferito per Bad Boys 4...che purtroppo non godrà del gioco di parole 'Bad Boys 4 Life', già utilizzato per il capitolo del 2020.

"Beh, sai, il titolo che abbiamo scelto - non so se sarà quello definitivo, forse - attualmente è Bad Boys: Ride or Die perché, beh, Bad Boys 4 Life è già stato usato. All'epoca non sapevamo che ci sarebbe stato un quarto episodio, quindi abbiamo perso un'occasione! Ma in questo nuovo film ci sarà molta più commedia rispetto al terzo, che aveva un tono più drammatico. Col nuovo capitolo, il nostro scopo è davvero quello di far ridere il pubblico. Martin [Lawrence, ndr] passerà al livello successivo con questo film, ve lo assicuriamo: sarà è il culmine dell'arco narrativo di Marcus Burnett."

I dettagli della trama del quarto film di Bad Boys sono attualmente sconosciuti, ma sappiamo che il cast includerà anche Vanessa Hudgens nel ruolo di Kelly, Alexander Ludwig nel ruolo di Dorn, Paola Núñez nel ruolo del Capitano Rita Secada, John Salley nel ruolo di Fletcher e Tasha Smith nel ruolo di Theresa Burnett. Fanno parte del film anche Eric Dane, Ioan Gruffudd, Rhea Seehorn e Joyner Lucas, tutti in ruoli non divulgati.