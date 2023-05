Bad Boys 4, una delle star più amate di Better Call Saul nel cast del film di Will Smith

Bad Boys 4 sta arrivando, come ricordato qualche settimana fa dal redivivo Will Smith, e in queste ore è stata annunciata ufficialmente una grande e importante new entry nella produzione, che arriva direttamente dal cast dall'acclamata serie tv Better Call Saul.

Stiamo parlando di Rhea Seehorn, indimenticabile Kim Wexler nella pluripremiata serie spin-off/prequel di Breaking Bad, che è entrata a far parte del prossimo capitolo della serie di film di Bad Boys creata da Michael Bay e prodotta e distribuita da Sony. Come confermato da Deadline, le riprese di Bad Boys 4 sono iniziate ad Atlanta, tuttavia il ruolo dell'attrice è stato tenuto nascosto per ora.

Rhea Seehorn si unisce ai protagonisti del franchise Will Smith e Martin Lawrence, che riprendono i rispettivi ruoli di Mike Lowrey e Marcus Burnett dai tre film precedenti. Bad Boys 4 vede nel cast anche Paola Núñez, Vanessa Hudgens e Alexander Ludwig, anche loro di ritorno nei ruoli di Rita Secada, Kelly e Dorn da Boys for Life del 2020. Ricordiamo che la Seehorn non è l'unica nuova arrivata nella saga, dato che qualche settimana fa Bad Boys 4 ha anche scelto Ioan Gruffud in un ruolo non rivelato.

Quali sono le vostre aspettative per il prossimo episodio della saga? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.