Bad Boys 4, le riprese sono ricominciate! L'annuncio di Will Smith in un video

Tra le vittime dei recenti scioperi che hanno bloccato Hollywood c'è stato anche Bad Boys 4: i lavori sul nuovo capitolo della saga a cui Will Smith deve la sua ascesa all'Olimpo della settima arte sono infatti rimasti fermi per un bel po' a causa delle agitazioni dei sindacati, ma il momento di tornare all'opera sembra finalmente arrivato.

Dopo la rivelazione del titolo (forse) definitivo di Bad Boys 4 da parte dei registi Adil El Arbi e Bilall Fallah lo scorso settembre, infatti, ad aggiornarci sulla questione è stato poche ore fa Will Smith partendo dal racconto di una splendida serata che, in realtà, con il cinema ha decisamente ben poco a che fare!

Tramite il suo profilo TikTok, infatti, l'ex-Principe di Bel Air si è mostrato in compagnia di David Beckham alla prima partita stagionale dell'Inter Miami: tra una chiacchierata con Lionel Messi e un abbraccio con l'ex-fuoriclasse di Manchester United e Real Madrid, dunque, il nostro Will si è fatto prendere dall'entusiasmo annunciando anche la ripresa dei lavori sul film che lo vedrà riprendere il suo ruolo al fianco del collega Martin Lawrence. Vedremo, a questo punto, quanto velocemente andranno le cose! E voi, che aspettative avete per questo nuovo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti!