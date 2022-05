Bad Boys 4, il progetto è in stand-by dopo lo schiaffo di Will Smith? La risposta di Sony

A quasi due mesi di distanza dalla Notte degli Oscar e dallo schiaffo in diretta di Will Smith a Chris Rock sul palco della 94ma edizione degli Academy Award, ci sono ancora strascichi per quanto accaduto. Uno degli argomenti collaterali è la produzione di Bad Boys 4, che sarebbe stata messa in stand-by. Ne ha parlato Tom Rothman.

Il presidente di Sony Motion Picture Group ha risposto al dilemma dei fan:"No, non è corretto. Quel film è in fase di sviluppo e lo è ancora. Non c'erano freni da attivare perché la macchina non si stava muovendo. Non penso sia realmente il mio posto per commentare, tranne per dire che conosco Will Smith da molti anni e so che è una bella persona".

Le dichiarazioni di Rothman arrivano qualche giorno dopo che Comicbook ha avanzato la domanda sul futuro di Bad Boys 4 a Jerry Bruckheimer.



Il produttore aveva dichiarato che domande del genere andrebbero poste ai piani più alti e Tom Rothman ha risposto in maniera piuttosto chiara ai dubbi dei fan. Bad Boys 4 sembrava bloccato ma Rothman ha proferito parole di comprensione nei confronti di Smith.

"Quello è stato l'esempio di una persona molto brava che ha vissuto un momento molto brutto di fronte al mondo. Credo che le sue scuse e il suo pentimento siano autentici e credo nel perdono e nella redenzione".



Su Everyeye potete trovare la recensione di Bad Boys for Life, il terzo capitolo del franchise.