Bad Boys 4, Martin Lawrence convinto:'Ha la possibilità di essere il migliore di tutti'

Nel corso della cerimonia di consegna della stella sulla Hollywood Walk of Fame, Martin Lawrence ha concesso qualche dichiarazione sul prossimo capitolo della saga di Bad Boys a Entertainment Tonight. Nonostante al momento la trama sia praticamente sconosciuta, Lawrence è convinto che possa trattarsi del migliore del franchise.

"Ha la possibilità di essere il migliore di tutti e stanno tutti facendo le loro cose. Abbiamo recuperato gran parte del team dall'ultima volta. Big Willie [Will Smith] sta facendo le sue cose come sempre ed è così concentrato, e sì, ha la possibilità che sia il più importante" ha confessato Lawrence.



Il franchise di Bad Boys aprì i battenti nel 1995 e segue le vicende dei personaggi di Will Smith e Martin Lawrence, un disfunzionale e dinamico duo di detective, Marcus Burnett e Mike Lowrey, che indagano su pericolosi cartelli della droga a Miami. I primi due film diretti da Michael Bay furono stroncati dalla critica ma apprezzatissimi dal pubblico e si rivelarono un grande successo commerciale. Bad Boys for Life, terzo capitolo diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, ha avuto un'accoglienza maggiormente positiva anche dalla stampa. La pre-produzione di Bad Boys 4 è iniziata a gennaio.



I due registi tornano anche in questo quarto film, scritto da Chris Bremner, con un cast stellare. Will Smith e Martin Lawrence saranno nuovamente i protagonisti, al fianco di Vanessa Hudgens nei panni di Kelly, esperta di armi che funge da alleata per Marcus e Mike. Il villain dovrebbe essere interpretato da Eric Dane, conosciuto per i suoi ruoli in Euphoria e Grey's Anatomy.