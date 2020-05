Bad Boys 4: i lavori sulla sceneggiatura sono iniziati, parola di Jerry Bruckheimer

Dopo il successo di Bad Boys For Life, era scontato l' annuncio del quarto capitolo e a quanto pare i lavori sulla sceneggiatura sono già partiti.

"Lavorare al primo è stata un'esperienza fantastica, sia per quanto riguarda il processo di sviluppo con Tom Rothman e il suo team, sia con il processo di montaggio e riprese... Abbiamo messo insieme, con il loro aiuto, un film che è stato davvero gratificante per il pubblico, e ci piacerebbe tornare a farlo. Credo che a loro piacerebbe. Attualmente siamo a lavoro su una bozza per il quarto film", ha rivelato Jerry Bruckheimer a Collider.

Produttore anche dei primi due capitoli, Bruckheimer è noto per aver lavorato a tantissimi franchise di successo, tra cui Pirati dei Caraibi e Top Gun. A quanto pare la preproduzione di Bad Boys 4 è già iniziata e gli autori sono all'opera sulla prima stesura dello script, o per lo meno del soggetto. Se stanno già scrivendo è dunque possibile che le decisioni riguardo a quali personaggi includere siano già state prese. Ci aspettiamo di veder tornare i mitici Will Smith e Martin Lawrence, rispettivamente nei panni di Mike Lowrey e di Marcus Burnett, mentre ancora non ci sono certezze circa il ritorno dei membri del team visto nel precedente film, composto da Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig e Charles Melton. Sappiamo invece che Jacob Scipio sarebbe felice di tornare ad interpretare Armando, il villain di Bad Boys For Life, protagonista di un grande colpo di scena nel finale.

Cosa vi aspettate dalla trama del sequel? Su cosa dovrebbero concentrarsi gli sceneggiatori? State già canticchiando la canzone di Bad Boys? Occhio a non sbagliare le parole, Mike non ne sarebbe contento...