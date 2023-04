Bad Boys 4, iniziate le riprese: Will Smith ritorna sul set dopo lo schiaffo a Chris Rock

Bad Boys 4 è ufficialmente in produzione e in queste ore le riprese sono partite, segnando il grande ritorno di Will Smith su un set cinematografico dopo gli eventi degli Oscar 2022 e il famoso schiaffo a Chris Rock.

Nelle nuove immagini pubblicate da TMZ, Will Smith può essere visto di nuovo nei panni di Mike Lowrey, l'iconico scapestrato detective con il pizzetto che ha interpretato in tutte le puntate del franchise di Bad Boys creato e prodotto da Michael Bay. La produzione dell'imminente quarto capitolo - secondo quanto riferito in uscita alla fine del 2024 - è attualmente in corso nella città di Atlanta, con Smith che nelle foto trapelate dal set che sorride davanti ad una roulotte. Si tratta, come detto, della prima volta che Will Smith torna sul set per un nuovo film dopo gli Oscar 2022 e il plateale gesto ai danni del collega Chris Rock che ne decretò l'espulsione dall'Academy. L'ultima uscita con protagonista l'attore, il film Apple TV+ Emancipation di Antoine Fuqua, era stato infatti girato prima dello 'schiaffo'.

Will Smith guida il cast di Bad Boys 4 insieme a Martin Lawrence, che ovviamente tornerà nei panni del collega detective Marcus Miles Burnett, con la star di Euphoria Eric Dane destinato ad interpretare il villain principale. Nel cast di Bad Boys 4 anche Vanessa Hudgens, star di Spring Breakers.

Tra i prossimi film di Will Smith in lavorazione, lo ricordiamo, il tanto atteso sequel di Io sono leggenda, con Michael B. Jordan come co-protagonista.