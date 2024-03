Bad Boys 4, finite le riprese: il film con Will Smith rispetterà la data d'uscita

Uno dei film più attesi del 2024 è senza dubbio Bad Boys 4, diretto da Adil El Arbi e Billall Fallah, nuovo episodio cinematografico del franchise action con Will Smith e Martin Lawrence. Un po' in ritardo sulla tabella di marcia iniziale, sono terminate le riprese del film, che dovrebbe rispettare i tempi di uscita nelle sale.

Ad annunciare la conclusione della produzione di Bad Boys 4 sono stati i due protagonisti, Smith e Lawrence, sui social.

Nonostante sia iniziata lo scorso anno, come la maggior parte di film e serie tv, la lavorazione si è interrotta a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori della scorsa estate.



Ora inizia un'altra fase serrata, la post-produzione, per consentire al film di essere distribuito in tempo. Al momento non è stato annunciato il titolo che accompagnerà il quarto capitolo nelle sale dal 7 giugno. Oltre a Smith e Lawrence, riuniti per la quarta volta nei ruoli di Mike Lowrey e Marcus Burnett, partecipano al film Alexander Ludwig, Vanessa Hudgens, Rhea Seehorn, Eric Dane e Ioan Gruffudd. È stato confermato anche il ritorno di una star principale in Bad Boys 4.



Presumibilmente nelle prossime settimane la campagna marketing del film inizierà a spron battuto, per poter preparare adeguatamente il terreno all'uscita del film a giugno.

Su Everyeye potete recuperare la recensione di Bad Boys For Life, il terzo film del franchise.