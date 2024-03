Bad Boys 4, confermato il ritorno di una star principale di Bad Boys For Life

Dopo che in questi giorni la Sony ha anticipato la data d'uscita di Bad Boys 4, i lavori sul quarto film della famosa saga action con Will Smith e Martin Lawrence proseguono a spron battuto, tanto che nelle ultime ore sono emersi importanti aggiornamenti sul cast.

Come confermato da Variety, infatti, Jacob Scipio tornerà nel cast di Bad Boys 4 dopo aver debuttato nella saga creata da Michael Bay nel film precedente, Bad Boys For Life, uscito nel 2020 pochi giorni dopo l'inizio della pandemia: l'attore, che di recente ha recitato al fianco di Pedro Pascal e Nicolas Cage nella meta-avventura The Unbearable Weight of Massive Talent, riprenderà il ruolo di Armando Aretas, il figlio di Mike Lowery, l'iconico detective della polizia di Miami interpretato da Will Smith. Ulteriori dettagli sulla trama sono attualmente nascosti, quindi non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Armando nella prossima puntata.

Ricordiamo che il cast del quarto film includerà anche Paola Núnez, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig e Eric Dane di Euphoria. L'originale Bad Boys ha incassato 141 milioni di dollari al botteghino mondiale, mentre il sequel del 2003 Bad Boys II ha totalizzato 273 milioni di dollari, e infine Bad Boys for Life ha superato i suoi predecessori con un totale di 426,5 milioni di dollari: per questo motivo, il quarto film sarà diretto ancora una volta dai registi di For Life, Adil El Arbi e Bilall Fallah, su una sceneggiatura di Chris Bremner.

Le riprese di Bad Boys 4 sono ricominciate qualche giorno fa, restate con noi per tutte i prossimi aggiornamenti.