Bad Boys 4: confermato il nuovo capitolo per il franchise con Will Smith

"Bad boys! Bad boys! Watcha gonna do, whatcha gonna do when they come for you" cantavano Will Smith e Martin Lawrence nel primo capitolo del franchise e voi, se vi dicessimo che il quarto capitolo di Bad Boys è già in lavorazione, cosa fareste?

A meno di 24 ore dalla distribuzione di Bad Boys for Life, che ha conquistato i botteghini con un debutto da urlo, è stata diffusa la notizia di un nuovo sequel già in lavorazione, ma la Sony rassicura: non passeranno altri 17 anni tra il terzo e il quarto film!

Non è ancora certo, ma è auspicabile che Smith e Lawrence tornino a vestire i panni dei protagonisti e i precedenti rumor a proposito di un quarto film lo confermerebbero, mentre alla regia potremmo trovare nuovamente Adil El Arbi e Bilall Fallah, i quali hanno saputo reggere egregiamente la telecamera al posto di Michael Bay, al quale dobbiamo i primi due capitoli: le esplosioni non vi suggerivano nulla?

La notizia è stata resa nota solo nell'ultima ora, quindi gli aggiornamenti sono ancora pochi, ma siamo sicuri che un team esplosivo (e rumoroso) come quello dei due poliziotti protagonisti non tarderà a dare sua notizie.

Bad Boys for Life arriverà nelle sale italiane il 23 gennaio, mentre in America è già uscito: se volte un'anteprima di cosa aspettarci date un'occhiata alle prime impressioni della stampa d'oltreoceano.