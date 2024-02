Bad Boys 4, colpo di scena: Sony anticipa la data d'uscita del nuovo film con Will Smith

Le riprese di Bad Boys 4 sono ricominciate ma a quanto pare sono già sul punto di concludersi, dato che in queste ore a sorpresa Sony Pictures ha deciso di anticipare la data d'uscita del quarto capitolo della famosa saga action con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence.

Come segnalato da Deadline, infatti, lo studio ha rimosso il film dalla data del 14 giugno 2024 che gli era stata precedentemente assegnata, e in un aggiornamento ha confermato che Bad Boys 4 ora uscirà il 7 giugno, una settimana prima.

Questa decisione è stata presa per andare ad occupare lo spazio lasciato vacante dal rinvio dello spin-off di John Wick Ballerina, con Lionsgate che ha posticipato l'atteso action con Ana de Armas e Keanu Reeves dal 7 giugno 2024 al 6 giugno 2025. Sebbene lo studio con sede a Santa Monica abbia comunque occupato quella data con il reboot de Il corvo, del regista Rupert Sanders, Sony ha deciso di accettare la sfida posizionando Bad Boys 4 proprio in quella data e andando ad occupare le proiezioni nelle sale Imax e PLF.

Ricordiamo che i registi di Bad Boys for Life Adil El Arbi e Bilall Fallah sono tornati per dirigere Smith e Lawrence per il nuovo capitolo, tratto da una sceneggiatura di Chris Bremner. I produttori sono Jerry Bruckheimer, Smith e Doug Belgrad, con un cast che include anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Núnez, Jacob Scipio, Eric Dane e Ioan Gruffudd.