Bad Boys 4, un nuovo attore è pronto ad entrare a far parte del cast

Will Smith e Martin Lawrance hanno interpretato per la prima volta Mike e Marcus nel primo film del 1995, diretto da Michael Bay. Dopo il successo dei primi tre film, Bad Boys 4 è stato rapidamente messo in fase di sviluppo, ed è stato ufficializzato in lavorazione questo gennaio.

Oltre Will Smith e Martin Lawrence, Vanessa Hudges riprenderà il ruolo di Kelly in Bad Boys 4, ma nuove aggiunte al casting sono in arrivo.

Sembra infatti che la star Ioan Gruffudd si sia ufficialmente unita al gruppo di attori.

Questo ci porta a ricordarvi che nuove conferme per il cast dei Fantastici 4 sono in arrivo da parte dei Marvel Studios.

Deadline riporta che Gruffudd, star del film originale sui super eroi Marvel uscito nel 2004, interpreterà Lockwood: "un avvocato di alto profilo in corsa per le elezioni".

Tranne qualche nuovo dettaglio sul personaggio, la trama di Bad Boys 4 è attualmente sconosciuta. Tuttavia Lawrence, intervistato di recente, ha confermato che questo nuovo film sarà il migliore del franchise.

"Penso che sarà il migliore, tutti stanno facendo del loro meglio affinché sia così". L'attore ha aggiunto poi: "abbiamo recuperato gran parte della squadra vista nel terzo. Will sta mettendoci del suo come sempre ed è veramente concentrato, si, credo che sarà il migliore".

Dunque sembra proprio che il nuovo film arriverà sul serio, nell'attesa però potete leggere la nostra recensione di Bad Boys 3.