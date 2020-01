In Bad Boys 4 potrebbe arrivare il crossover con lo spin-off televisivo LA's Finest

Nel corso di una recente intervista promozionale Bilall Fallah e Adil El Arbi, registi di Bad Boys 3, hanno lasciato intendere che nel già annunciato Bad Boys 4 i fan potrebbero assistere al crossover con la serie televisiva spin-off L.A.'s Finest.

Uno dei personaggi del film precedente, Sydney "Syd" Burnett interpreta da Gabrielle Union, non appare in questo terzo capitolo: normalmente non sarebbe un grosso problema per un personaggio secondario - e certamente non lo è stato, dato che il film ha fruttato $68 milioni di dollari nel weekend di apertura da 4 giorni - ma con la Union che sta recitando ancora quella parte nella serie tv spin-off del franchise che va in onda su Spectrum Originals, è lecito pensare che lo studio abbia perso un'occasione per dare alla serie un bel colpo pubblicitario in vista della sua seconda stagione?

Per quelli che non lo ricordano (o non l'hanno mai saputo), Syd è la sorella minore di Marcus Burnett, co-protagonista del franchise interpretato da Martin Lawrence, ed è stata anche legata sentimentalmente col Mike Lowrey di Will Smith. Tuttavia, a parte una breve menzione della sua precedente relazione con Mike, nella trama di Bad Boys for Life Syd non è stata coinvolta. Ma a quanto pare i produttori ne hanno parlato anche se, sebbene ci fosse interesse a coinvolgere la Union e la sua co-protagonista Jessica Alba, la cosa non avrebbe funzionato a livello logistico.

"Ci sono state discussioni, perché Jerry Bruckheimer e Doug Belgrad, che producono il film, producono anche" LA's Fineest. Onestamente è stato un problema di logistica", ha detto Katherine Pope, responsabile degli originali di Spectrum Originals. "Quando siamo partiti con LA's Finest, Bad Boys era già partito credo, mancavano pochi giorni alle riprese. Quindi è stata una cosa dell'ultimo minuto e abbiamo cercato di farlo funzionare ma logisticamente non ci siamo riusciti".

Da parte loro, i registi del film Bilall Fallah e Adil El Arbi hanno commentato: "Si è parlato della cosa, ma il fatto è che alla fine la storia era già stata pensata e praticamente non c'era spazio reale per una nuova trama. Quindi, alla fine, abbiamo deciso di concentrarci sulla storia principale."

L.A’s Finest racconta del trasferimento di Syd da Miami, dove è ambientato Bad Boys, a Los Angeles, dove inizia a lavorare per la LAPD, insieme a Nancy McKenna (Jessica Alba). E con le notizie di un quarto film in programma nel franchise di Bad Boys, con Chris Bremmer assunto per la stesura di una sceneggiatura, quel crossover potrebbe avvenire in futuro. Fallah, Adil El Arbi e la Pope hanno dichiarato a TheWrap : “A questo punto se il pubblico lo vuole, siamo più che pronti a farlo, e pensiamo che ci sia ancora un storia da raccontare. Avremo più tempo per pianificare."



