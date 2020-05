Bad Boys 4: ci sarà anche Armando nel nuovo film? I primi dettagli

I Bad Boys torneranno con un quarto capitolo, e potremmo ritrovare anche un volto conosciuto grazie al recente Bad Boys For Life.

Si tratta proprio di Jacob Scipio, che nell'ultimo film ha vestito i panni del villain principale Armando: un letale killer che, sotto l'influenza della madre, si proponeva di eliminare una serie infinita di personaggi scomodi, tra cui anche il povero Mike Lowrey (Will Smith). Evitando di spoilerare troppo, diciamo solo che il suo personaggio è ancora vivo alla fine del film, ed è protagonista di un colpo di scena davvero incredibile.

"Armando ha un grande debito da pagare. È stato molto divertente interpretare quel personaggio, ho potuto esplorare dei luoghi davvero oscuri grazie a lui, ma mi è piaciuto anche l'aspetto fisico, tutte le scene d'azione e di combattimento, con cui mi sono divertito un sacco. Essere coinvolto in un altro film di Bad Boys, poter lavorare ancora nel franchise? lo farei in un batter d'occhio", ha rivelato Scipio a Comicbookmovie.com.

L'attore è ancora all'oscuro riguardo i futuri piani per Bad Boys 4, ma ammette anche di aver appena scalfito la superficie e che il personaggio ha delle grandi potenzialità dovute alla sua dinamicità e al suo essere imprevedibile. Gli piacerebbe anche avere la possibilità di mostrare un po' dell'ironia che caratterizza i due protagonisti: "Se l'occasione lo richiede, lo farei di sicuro. Non so come risulterei paragonato ad un genio comico come Martin Lawrence, ma anche solo per essere stato sul set insieme a lui, magari un po' di quella polvere dorata mi si è depositata addosso. Quindi, certo, ci proverei".

Scipio sembra essere pronto per riprendere il ruolo. Chissà cosa decideranno gli autori per il suo personaggio... di sicuro non possono ignorarlo, vista la conclusione del precedente capitolo. A chi volesse saperne di più sul ritorno dei due poliziotti consigliamo i primi 10 minuti di Bad Boys For Life.