Bad Boys 4, annunciata la data d'uscita del nuovo film con Will Smith

Sony ha rivoluzionato il suo calendario uscite, e oltre ad aver comunicato i nuovi appuntamenti per film come Kraven il cacciatore, Venom 3 e tanti altri, la major ha anche annunciato la data d'uscita di Bad Boys 4, prossimo capitolo della saga action con protagonista Will Smith.

In base al nuovo calendario Sony Pictures, Bad Boys 4 uscirà il 14 giugno 2024, nel fine settimana della festa del papà e a quattro anni di distanza dal successo al botteghino pre-pandemia del terzo episodio della saga, Bad Boys For Life. Dunque l'appuntamento con i poliziotti di Miami Mike Lowery e Marcus Burnett, interpretati da Will Smith e Martin Lawrence, torneranno sugli schermi cinematografici a meno di un anno da oggi. Non ci sarà da aspettare ancora troppo, dunque, soprattutto se paragoniamo il gap tra il terzo e il quarto capitolo con quello che ci fu tra il primo e il secondo e quello tra il secondo e il terzo: Bad Boys 2, infatti, uscì nel 2003 otto anni dopo Bad Boys del 1995, mentre Bad Boys for Life è uscito dopo ben diciassette anni di attesa dal secondo episodio.

Come Bad Boys for Life, Bad Boys 4 sarà diretto dal duo di registi di Adil El Arbi e Bilall Fallah, che ha anche diretto la serie Ms. Marvel per Disney Plus e il famigerato (e cancellato) film di Batgirl della Warner Bros. Oltre al ritorno di Smith e Lawrence, il film presenterà una serie di star che riprenderanno i loro ruoli dall'ultimo film, tra cui Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig e Paola Núñez, ma anche nuovi arrivati come la star di Better Call Saul Rhea Seehorn, Eric Dane e Ioan Gruffudd, mentre Tasha Smith assumerà il ruolo della moglie di Marcus, Theresa, interpretato da Theresa Randle nei tre film precedenti.

