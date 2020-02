Bad Boys 3 vola nel week-end del Super Bowl con $18 milioni di dollari di incasso

Come previsto dagli analisti alla vigilia, Bad Boys for Life della Sony Pictures ha facilmente dominato il botteghino del weekend del Super Bowl con un incasso stimato di $17,9 milioni di dollari, che si tradurrà in un totale oltre i $18 milioni dopo i riconteggi.

La new entry Gretel & Hansel di Orion debutta con $6,05 milioni mentre The Rhythm Section della Paramount Pictures floppa con $2,8 milioni di incasso a fronte di un budget di $50 milioni. Cifre, tra l'altro, che non bastano neppure per il secondo e il terzo posto, ai quali approdano rispettivamente 1917 di Universal e Amblin (con $9,66 milioni) e Dolittle, sempre della Universal (che ha incassato altri ($7,7 milioni).

L'anno scorso il botteghino registrò il weekend del Super Bowl più basso degli ultimi 19 anni, con appena $75 milioni di incasso totale negli USA (il record negativo è del Super Bowl del 2000, quando vennero incassati $66,3 milioni). Il weekend del Super Bowl di quest'anno ha siglato un aumento del 9%, con $81,4 milioni di dollari incassati secondo le prime stime. Il 2008 rimane l'anno più forte in assoluto, con i suoi $128 milioni (dovuti soprattutto ai $31 milioni incassati dal film-concerto di Hannah Montana/Miley Cyrus).

Bad Boys For Life arriverà in Italia il 20 febbraio. Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai poster ufficiali e al nuovo trailer del film.