Bad Boys 3 è stato ufficialmente Certificato Fresh su Rotten Tomatoes

Il celebre aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha ufficialmente certificato come "Fresh" il nuovo titolo Bad Boys For Life, terzo capitolo della saga action con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence.

A meno di una settimana dal suo debutto nelle sale americane, sequel, e pochi giorni dopo aver stabilito diversi record al botteghino, Bad Boys for Life di Sony Pictures si è guadagnato uno score del 77% sull'aggregatore di recensioni. Entrambi i due film diretti da Michael Bay che lo hanno preceduto sono molto più in basso nella graduatoria, ed entrambi classificati "Rotten", con Bad Boys del 1995 valutato al 42% e Bad Boys II al 23%.

Tra gli altri film di Smith a raggiungere il traguardo contiamo anche il recente film d'animazione Spies in Disguise e Men In Black del 1997, mentre per il suo co-protagonista Martin Lawrence è solo il secondo film a ricevere tale premio, dopo che il primo - Do the Right Thing - risale al 1989.

In termini di botteghino, Bad Boys for Life continua ad andare alla grande dopo il debutto da $73 milioni di dollari nel weekend delle vacanze su quattro giorni, stabilendo un record sia per la festività di Martin Luther King e sia per la più grande apertura nel mese di gennaio (da $62,5 milioni in tre giorni). Attualmente si attesta a $122 milioni in tutto il mondo, e un sequel è già stato messo in fase di sviluppo. Lo scrittore Chris Bremner, che ha lavorato al nuovo sequel / reboot, è stato assunto dallo studio per scrivere la sceneggiatura del prossimo capitolo. Si suppone che torneranno sia Will Smith che Martin Lawrence.

