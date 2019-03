Bad Boys 3: inseguimenti in moto sul set del film con Will Smith e Martin Lawrence

Come sappiamo Bad Boys 3 con Will Smith e Martin Lawrence è attualmente in fase di produzione a Los Angeles, e nuove foto dal set della Sony Pictures mostrano le riprese di un inseguimento in moto.

Come potete vedere grazie al post che come al solito vi riportiamo comodamente in calce all'articolo, i due attori sono a bordo un veicolo che sembra proprio essere una side-car (ovviamente modificata per le riprese): naturalmente è Smith, che interpreta Mike, il più spericolato dei due, molto più a suo agio a quelle velocità; il suo collega Lawrence, che veste i panni di Marcus, è visibilmente spaventato, anche se armato di una grossa mitragliatrice applicata alla sua postazione.

A giudicare da questa immagine, è probabile che vedremo una sorta di inseguimento in stile Indiana Jones e L'Ultima Crociata, anche se qualcosa ci dice che qui assisteremo a molte più esplosioni.

Qualche tempo fa, Lawrence e Smith si sono mostrati nei panni dei due protagonisti nella prima immagine ufficiale di Bad Boys 3, intitolato ufficialmente Bad Boys For Life: vi ricordiamo che il film uscirà nelle sale di tutto il mondo nel 2020, con l'anteprima prevista per il 17 gennaio.

Nel cast anche Vanessa Hudges, Joe Pantoliano e DJ Khaled.