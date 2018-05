Bad Boys 3, ecco i primi dettagli sulla trama del film con Will Smith e Martin Lawrence

Dopo un lungo periodo di gestazione e travaglio, finalmente il terzo e attesissimo capitolo del franchise di Bad Boys sembra essere in dirittura d'arrivo, diretto dal duo registi composto da Adil El Arbi e Billal Fallah con il titolo Bad Boys for Life.

A tornare nei panni dei Detective Mike Lowrey e Marcus Burnett torneranno i due solidali Will Smith e Martin Lawrence, e con un semaforo verde ottenuto dalla Sony arrivano adesso le prime informazioni sulla trama del film. Come riporta infatti That Hashtag Show, la sceneggiatura del terzo capitolo scritta a Chris Bremner inizierà con Burnett che ormai lavora come investigatore privato, mentre Lowrey si è adattato al nuovo, giovane e fedele compagno. Ma quest'ultimo sta vivendo una crisi di mezza età e vorrebbe maturare. I due si riuniranno poi quando un mercenario albanese emetterà una sentenza di morte per entrambi, colpevoli di avergli ucciso il fratello.



In sostanza un revenge movie in stile Die Hard o Taken, che è un po' il filo conduttore di questo tipo di franchise, almeno sulla lunga distanza. Marcus e Mike sono stati divisi a lungo, abituandosi probabilmente alla lontananza reciproca, quindi sarà interessante vederli tentare di riprendere i rapporti da dove si erano interrotti, sperando di assistere a quei dialoghi ironici che tanto ci erano piaciuti nei primi due Bad Boys.



Bad Boys for Life non ha ancora una data d'uscita ufficiale.