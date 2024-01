Bad Boys 3, come fecero Will Smith e Martin Lawrence hanno ritrovato i loro ruoli?

Quando si vestono i panni di personaggio per tanto tempo diventa quasi una seconda natura. Lo è stato nel caso di Robert Downey Jr che per anni è stato Tony Stark o di Ewan McGregor che ha ripreso il ruolo di Obi Wan Kenobi. Ma in che modo Will Smith si è approcciato al ritorno di Bad Boys for life?

Prima di riapprocciarsi a dei personaggi, ovviamente, c'è da capire dove il pubblico ha lasciato Mike e Marcus, protagonisti di Bad Boys. Il riavvicinamento, sicuramente, non è stato facile neanche per gli attori che, per così tanti anni, avevano dimesso i panni dei due per dedicarsi ad altro nelle loro carriere. Una decisione di questo tipo, insomma, ha portato entrambi gli attori a dover studiare, nuovamente, i propri personaggi e capire a che punto della loro vita potevano essere arrivati. Entrambi gli attori hanno approcciato nuovamente ai loro personaggi in maniera un pò drastica.

Sia Will Smith che Martin Lawrence, infatti, decise di rivedere Bad Boys 1 e 2 più volte al giorno per assorbire nuovamente i comportamenti dei propri personaggi in modo da riuscire a creare un terzo capitolo che fosse il più coerente possibile a ciò che era stato raccontato nel secondo film. Il tanto tempo passato da Bad Boys 2 ha messo in difficoltà gli interpreti nell'impersonare i propri ruoli e ritornare nel mood adatto.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Bad Boys 3. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!