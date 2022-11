Bad Blood: Jennifer Lawrence lascia il film di Adam McKay per 'colpa' di Amanda Seyfried

Per Jennifer Lawrence l'essere diventata mamma ad inizio anno ha inevitabilmente rappresentato un momento significativo della sua vita. Se nel privato la nascita del figlio ha portato amore e serenità, sul lavoro sembrano esserci degli intoppi e degli inaspettati cambi di programma.

Annunciata come protagonista di Blad Blood, non vedevamo l'ora di rivedere l'attrice e McKay di nuovo insieme dopo il fortunatissimo Don't Look Up del 2021. Sembra cha al regista spetti ora il rognoso compito di trovare una nuova protagonista per il suo film, dopo l'abbandono da parte della Lawrence.

Il motivo pare essere stata la straordinaria interpretazione della collega Amanda Seyfried di Holmes, la truffatrice protagonista sia di Bad Blood che della serie The Dropout, che ha permesso alla Seyfried di aggiudicarsi un meritatissimo Emmy quest'anno. Entrambi i lavori seguono una premessa simile, raccontando la storia della nota truffatrice Holmes e della sua società di tecnologia sanitaria Theranos. Holmes ha fondato l'organizzazione a soli 19 anni, facendo crescere il suo valore fino a 10 miliardi di dollari grazie alla sua presunta rivoluzionaria tecnologia di analisi del sangue, anche se le indagini hanno poi scoperto che Theranos aveva ingannato gli investitori.

Considerando che si trattava di una serie, The Dropout ha approfondito la vita della Holmes più di quanto probabilmente farà il film di McKay, esplorando gli anni dell'adolescenza, l' abbandono dell' università per fondare la sua famigerata azienda, fino alla sua estromissione per truffa e alle conseguenti accuse di frode. Bad Blood adatterà, invece, l'omonimo romanzo del giornalista premio Pullitzer John Carreyrou, che documenta l'improvvisa ascesa e la drammatica caduta rispettivamente di Theranos e di Holmes.

Proprio il brillante lavoro sulla Holmes della Seyfred, che lei stessa ha raccontato, ha spinto Jennifer Lawrence a tirarsi indietro dal progetto, affermando: "Ho pensato che fosse fantastica. Non c'è bisogno di rifarla. L'ha fatto già lei".

Nessuna voglia di mettersi a confronto e nessuna intenzione di cimentarsi in un lavoro già notevolmente realizzato da altri. Queste le motivazioni dietro l'abbandono della Lawrence, che ora lascia un posto vacante in Bad Blood da dover riempire quanto prima.