Bad Apples, arriva la nuova commedia satirica con Saoirse Ronan

L'attrice irlandese e star di film come Brooklyn e Piccole donne, Saoirse Ronan, sarà la protagonista di una nuova commedia thriller satirica dal titolo Bad Apples. Ronan lavorerà alla sceneggiatura insieme al regista svedese Jonatan Etzler, adattando il romanzo d'esordio di Rasmus Lindgren, dal titolo De Oonskade.

Saoirse Ronan - che sarà la protagonista di Blitz di Steve McQueen - interpreterà l'insegnante di scuola elementare Maria, che sta cercando di educare una classe di studenti di 10 anni al meglio delle sue capacità ma trova delle difficoltà a causa di un alunno considerato difficile.



Il produttore Oskar Pimlott ha dichiarato:"Jonatan ha un'abilità senza pari nel creare un cinema esilarante e terrificante partendo dalle scomode verità della natura umana. Non potremmo essere più entusiasti del fatto che la sua prospettiva unica si scontrerà con la straordinaria profondità e il talento di Saoirse Ronan in questo film speciale".



Gabrielle Stewart, CEO di HanWay Films:"Abbiamo seguito con grande entusiasmo lo sviluppo di questa brillante sceneggiatura con uno dei registi emergenti più interessanti della Scandinavia. È una parte davvero succosa per Saoirse Ronan che porterà in vita tutto il dramma, la commedia e la brutale tensione di questo ruolo unico".



La produzione di Bad Apples inizierà, molto probabilmente, nella primavera del 2024. Scoprite in che modo Saoirse Ronan sceglie i propri ruoli per il grande schermo e per la tv.