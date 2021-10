Back to the Outback: guardate il trailer del nuovo film d'animazione di Netflix

Netflix aveva annunciato Back to the Outback nel 2020, e adesso finalmente il servizio di streaming on demand ha diramato trailer, poster e data d'uscita ufficiale per il suo nuovo film d'animazione.

Back to the Outback - Ritorno alla natura debutterà venerdì 10 dicembre in tutti i Paesi in cui il popolare servizio d'intrattenimento è attivo: la trama racconta di un gruppo di animali tra i più letali del continente australiano che, stanchi di essere imprigionati per essere ammirati dagli umani come se fossero dei mostri, organizzano un'audace fuga dallo zoo verso l'Outback, un luogo dove potranno finalmente sentirsi a casa senza essere giudicati per le loro squame o le loro fauci. A guidare il gruppo è Maddie, un serpente velenoso dal cuore d'oro, che fa squadra con il diavolo spinoso sicuro di sé Thorny Devil Zoe, il ragno peloso Frank e il sensibile scorpione Nigel. Inaspettatamente anche Pretty Boy, un adorabile quanto insopportabile koala, decide di unirsi al gruppo in fuga e la gang non può fare a meno di accoglierlo. Ad inseguirli, però, il temibile guardiano dello zoo Chaz e il suo temerario mini-me.

Diretto da Clare Knight e Harry Cripps, Back to the Outback - Ritorno alla natura è un'avventura animata per tutta la famiglia. E a proposito di Netflix, guardate anche il primo trailer di Bruised, nuovo film diretto e interpretato da Halle Berry.