Back to Black: nuovo sguardo al film su Amy Winehouse

Dopo la conferma di Marisa Abela in Back To Black nei panni della cantante inglese, ecco che arrivano nuove immagini ufficiali del biopic.

Il film, che ripercorre la vita della cantante scomparsa prematuramente all’età di 27 anni, uscirà nei cinema del Regno Unito e della Polonia il 12 aprile 2024, in Germania, Paesi Bassi e Australia il 18 aprile e in Francia e Nuova Zelanda la settimana successiva. La trama recita: “Back to Black si concentrerà sullo straordinario genio, sulla creatività e sull'onestà di Amy, che hanno infuso tutto ciò che ha fatto. Un viaggio che l'ha portata dalla follia e dal colore della Camden High Street degli anni '90 all'adorazione globale - e viceversa. Back to Black attraversa lo specchio della celebrità per osservare questo viaggio da dietro lo specchio, per vedere ciò che Amy vedeva, per sentire ciò che lei sentiva.”

Assieme a Marisa Abela nel cast di Black to Black saranno presenti Jack O’Connell, Eddie Marsan e Lesley Manville. In seguito alla scelta di Abela come interprete di Amy Winehouse, i social non hanno reagito bene, ma il padre della cantante ha difeso l’attrice: “Marisa è stata un'ottima scelta per il ruolo, anche se non le somiglia perfettamente. Sarà un film che tutti noi adoreremo, proprio come adoriamo Amy ancora oggi.”

E voi siete curiosi di vedere il biopic sulla vita di Amy Winehouse? Fatecelo sapere nei commenti.