Back to Black, la regista si è rifiutata di ingaggiare una sosia di Amy Winehouse

La regista del biopic su Amy Winehouse, Sam Taylor-Johnson ha spiegato di non aver voluto ingaggiare un'attrice dai lineamenti identici alla cantante, rispondendo ad una delle critiche avanzate dai fan, che non ritengono Marisa Abela somigliante alla loro beniamina. La scelta di Abela? Il motivo è proprio l'opposto.

Alla BBC, Taylor-Johnson ha spiegato:"C'erano molte brillanti imitatrici e persone che somigliavano o suonavano come lei. Ma Marisa è arriva da se stessa, è stata l'unica nel processo di selezione che non ha cercato di assomigliarle in nessun modo, orecchini, eye-liner o qualsiasi altra cosa". Una scelta che ha generato discussioni; una clip del film ha suscitato critiche al biopic su Amy Winehouse.

La regista ha dichiarato di aver voluto incontrare l'ex marito di Winehouse, Blake Fielder-Civil (interpretato da Jack O'Connell nel film) prima delle riprese, per fare luce sulla turbolenta relazione tra lui e la cantante, senza riuscire nel proposito:"Dovevamo capire perché Amy si era innamorata di lui, quindi non si trattava di creare un cattivo unidimensionale. Dovevamo innamorarci di lui per capire perché ha scritto uno dei più grandi album sulla loro storia d'amore. Per quanto riguarda Blake, non era compito mio giudicare qualcuno che era tossicodipendente, e la loro intensa, sebbene tossica, relazione amorosa".



Come si sentirebbe Amy Winehouse vedendo il film di Sam Taylor-Johnson? Secondo la regista 'Penso si sentirebbe come se le avessimo restituito la sua musica in un'altra luce, spero che si sentirebbe orgogliosa di noi e del film'. Non perdetevi il trailer di Back to Black, il biopic su Amy Winehouse.

CREED 3 STEELBOOK (4K Ultra HD Blu-Ray) è uno dei più venduti oggi su