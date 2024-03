Back To Black, le reazioni impietose dopo una clip: 'Il peggior karaoke di sempre'

Una nuova clip del film biografico su Amy Winehouse, Back to Black, ha suscitato una derisione di massa online: molti spettatori hanno criticato la qualità di produzione del biopic. Ecco alcuni dei commenti!

“Il film di Amy Winehouse potrebbe davvero essere peggiore di Bohemian Rhapsody?” ha chiesto un utente su X/Twitter, proseguendo con “Realisticamente, penso che sia improbabile, ma la produzione sembra così dannatamente economica”. Un altro critico ha dichiarato: “Che schifo, abbiamo dato ad Amy Winehouse un film biografico con il livello di produzione di Eastenders, la soap opera”.

Altri spettatori hanno evidenziato la differenza tra le registrazioni originali di Winehouse e il canto della star che la interpreterà nel film, Marisa Abela: “Questo è il peggior karaoke che abbia mai visto. Scartatelo, scartatelo e basta”. Un altro ha commentato: “Amy era una cantante straordinaria, questo offusca la sua eredità”. Lo tsunami di critiche ricevute sia per il film che per l’interpretazione della star del biopic, ha spinto Mitch Winehouse a prendere le sue parti: il padre di Amy Winehouse ha difeso Marisa Abela definendola un’ottima scelta per interpretare la figlia scomparsa prematuramente.

Questi purtroppo sono solo alcuni dei commenti negativi che si sono riversati in seguito all’uscita dei vari trailer (qui trovate l’ultimo trailer di Back to Black). A quanto pare i fan della cantante non sono per niente soddisfatti dei primi risultati, anche se il film uscirà nelle sale italiane solamente il 18 aprile 2024.

