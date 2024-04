Back to Black promosso o bocciato? Cosa dicono le recensioni del film di Amy Winehouse

Dopo le prime critiche online a Back To black, ovvero al biopic su Amy Winehouse, sono state pubblicate online le prime recensioni della critica specializzata.

La critica sembra essersi divisa nei confronti della nuova pellicola, ma in generale è stata lodata l’interpretazione di Marisa Abela. “Ci sono altri modi, più duri e più cupi, di portare sullo schermo la vita di Winehouse, ma Abela ne trasmette la tenerezza e, forse, soprattutto la giovinezza, che contrasta in modo così evidente con quell'immagine dura e quella voce inquietantemente matura.” Scrive Peter BradShaw del Guardian. Per Owen Gleiberman di Variety “La potenza serpeggiante del film inizia con l'attrice britannica Marisa Abela, la cui interpretazione principale rappresenta Amy Winehouse in ogni aspetto, stato d'animo, pronuncia ed espressione musicale.”

Più negativo il parere di Empire Magazine tramite la voce di Hayley Campbell: “Un'interpretazione solida, delusa da una sceneggiatura che fa cherry-picking dei fatti e alla fine ci dice meno di quanto già sappiamo. Guardate invece Amy di Asif Kapadia.” Anche Per Jonathan Romney di Screen international, Back to black “Offre un pallido resoconto della storia di Winehouse, smussando alcune questioni più spinose e portando poco di nuovo, sia in termini di nuove rivelazioni che di angolazioni distintive su temi già noti.” Se ancora non lo avete visto, qui potrete trovare il trailer di Back to Black.

