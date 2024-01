Back to Black, Marisa Abela fa rivivere Amy Winehouse nel trailer del biopic!

Era impossibile che questo mondo del cinema sempre più interessato alle storie dei grandi della musica non rivolgesse le sue attenzioni a Amy Winehouse: l'annuncio del biopic Back to Black con Marisa Abela nei panni della compianta cantautrice non fu quindi una sorpresa, ed eccoci quindi finalmente a poter dare uno sguardo al risultato finale.

Dopo esser comparsa nelle nuove immagini ufficiali di Back to Black nei mesi scorsi, Abela è infatti ora pronta a calcare il palcoscenico nel trailer del film sull'autrice dell'indimenticabile pezzo che dà il titolo all'opera: ancora poco per mettere la mano sul fuoco sul valore del biopic nel complesso, ma decisamente abbastanza per essere ottimisti sulla sua interpretazione.

Nel trailer l'attrice sembra infatti perfettamente a suo agio nei panni di un personaggio complesso come Amy Winehouse, della quale stando a quanto vediamo verranno ripercorse le origini, dai primi passi mossi nei piccoli club ai grandi palcoscenici che la resero una delle interpreti più acclamate del primo decennio degli anni 2000, successo che andò di pari passo, purtroppo, con l'autodistruzione di una donna tanto talentuosa quanto fragile.

Le note di Back to Black ci accompagnano lungo questo primo trailer del film omonimo, mentre Marisa Abela sembra riuscire a far suo l'aspetto e le movenze della cantautrice londinese: cosa ve ne pare? Vi sembra ci siano i presupposti per essere ottimisti? Diteci la vostra nei commenti!