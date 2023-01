Back to Black, Marisa Abela è Amy Winehouse nella prima foto del biopic!

Pronti, via e il 2023 ci regala già la possibilità di dare un'occhiata a uno dei biopic più attesi dei prossimi anni: a seguire l'onda dei vari Bohemian Rhapsody e Rocketman, infatti, sarà questo Back to Black che si pone il delicato obiettivo di raccontarci sul grande schermo la vita e il talento dell'indimenticata Amy Winehouse.

Già nei mesi scorsi si era parlato di Marisa Abela come prima scelta per interpretare la cantante di Rehab: l'indiscrezione si era poi tramutata in ufficialità, con l'attrice classe 1996 (prossima a fare la sua comparsa anche nell'attesissimo Barbie di Greta Gerwig) chiamata quindi a prestare il volto alla cantautrice prematuramente scomparsa nel 2011.

Proprio Marisa Abela è dunque protagonista della prima foto ufficiale circolata in queste ore sui social, nei quali troviamo l'attrice britannica trasformata in Amy Winehouse, con tanto di capigliatura leggermente appariscente, neo e tatuaggi; la foto ufficializza anche il titolo del film, che riprende chiaramente quello del più grande successo di Winehouse, e ci comunica quindi il via alla produzione previsto per il prossimo 16 gennaio.

Cosa ne dite? Pensate che Abela sia effettivamente la scelta giusta per dar volto a Amy Winehouse? Diteci la vostra nei commenti! Alla regia di Back to Black, vi ricordiamo, ci sarà Sam Taylor-Johnson, nota soprattutto per la trilogia di 50 Sfumature.