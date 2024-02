Back to Black, guardate l'emozionante trailer del film su Amy Winehouse

Focus Features ha pubblicato il trailer del film biografico su Amy Winehouse, Back to Black, che si concentra sui primi anni di carriera della cantante fino al successo con titoli come Rehab e proprio Back to Black, che dà il titolo al lungometraggio. Il film è atteso nelle sale cinematografiche in primavera, tra aprile e maggio.

Co-prodotto da Monumental Pictures e Studio Canal, Back to Black si concentra sul primo periodo della carriera di Winehouse e nel trailer viene mostrata la cantante mentre suona la chitarra nella sua stanza prima di passare allo studio di registrazione e poi alla folla di un concerto.



Nel video sono incluse anche alcune sequenze con il futuro ex marito e il padre, Mitch Winehouse. Marisa Abela è Amy Winehouse nel trailer del biopic diretto dalla regista della trilogia di Cinquanta sfumature Sam Taylor-Johnson.



Nel cast del film anche Jack O'Connell nel ruolo di Blake Fiedler-Civil, Eddie Marsan nel ruolo di Mitch Winehouse, Juliet Cowan nei panni della madre della cantante, Janis Winehouse-Collins, e Leslie Manville nel ruolo della nonna Cynthia.



Nel corso della sua breve carriera, Amy Winehouse ha vinto diversi premi Grammy e ha venduto circa trenta milioni di dischi in tutto il mondo.

La cantante morì il 23 luglio 2011 a soli 27 anni, a causa dell'abuso di alcol.

Il film è previsto in uscita nelle sale italiane il prossimo 18 aprile.