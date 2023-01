Back to Black, Eddie Marsan e Jack O'Connell nel cast del biopic su Amy Winehouse

Si arricchisce ulteriormente il cast di Back to Black, il film biografico sulla tormentata esistenza della cantante Amy Winehouse. Reciteranno nel lungometraggio Eddie Marsan, Jack O'Connell e Lesley Manville al fianco di Marisa Abela, che interpreterà la star della musica jazz e soul scomparsa prematuramente.

Il film è diretto da Sam Taylor-Johnson, amica della star della musica:"Il mio legame con Amy è iniziato quando ho lasciato il college e frequentavo il quartiere londinese di Camden, molto creativo. Trovai lavoro al leggendario Kolo Club e posso ancora sentire l'odore di ogni bancarella del mercato, del negozio vintage e della strada... Come me, [Camden] è diventata parte del suo DNA. L'ho vista esibirsi la prima volta ad un talent show al Ronnie Scott's Jazz Club di SoHo ed è stato subito ovvio che non era soltanto talento... era geniale".



Jack O'Connell interpreterà Blake Fielder-Civil, che sposò Winehouse e dalla quale divorziò dopo una turbolenta relazione avvelenata dall'abuso di alcol e droghe.



A Eddie Marsan è stato affidato il ruolo del padre della cantante, Mitch Winehouse, mentre Lesley Manville sarà la nonna materna Cynthia.

La produzione del film ha il pieno supporto del padre di Winehouse, che ha dichiarato di essere lieto che la trama si concentri sul talento di sua figlia.



La ventiseienne britannica Marisa Abela sarà Amy Winehouse nel film ed è stata scelta dopo la sua partecipazione a Barbie di Greta Gerwig.